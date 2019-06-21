Жалобы на падение зарплат

«Питерец.ру» сообщает, что во время Прямой лини с президентом Путину задавали вопрос по поводу падения доходов граждан. Глава государства признал наличие данной проблемы.

Падение походов связано с ситуацией в энергетической сфере. К тому же Владимир Путин отметил рост выплат по кредитам, что сказывается на сокращении реальных доходов. Однако, по словам президента, с 2013 года наблюдается рост среднего показателя зарплат. Но эти цифры заметно отличаются в зависимости от отраслей и регионов.

Здесь важно учитывать и расходы населения, которые за это время тоже выросли. Так что наличие проблемы на лицо. Ее никто не отрицает, но власти пытаются работать над улучшением экономической ситуации в стране.