Умер миллиардер Владимир Коган

Член списка «Форбс» Владимир Игоревич Коган скончался в Москве на 57-м году жизни. Будущий банкир родился в 1963 году в Ленинграде. Получив в вузе специальность инженера-автомеханика, он начал работать на автобазе, но Перестройка внесла свои коррективы.

«Википедия», ссылаясь на некие СМИ, пишет о близости Когана к кружку экономистов, в который входили Анатолий Чубайс, Алексей Кудрин и Илья Южанов. В 90-е Коган возглавлял петербургский Промстройбанк. Там же работал его бизнес-партнёр Давид Трактовенко.

В середине 2000-х Коган продал свои активы и стал госслужащим: работал в Росстрое и министерстве регионального развития. «Питерец.ру» особо отмечает ведущую роль Когана в размораживании долгостроя дамбы, замершего с конца 80-х годов прошлого века. В итоге комплекс защитных сооружений был создан и успешно работает.

Большой резонанс имела и санация банка «Уралсиб», основанного Николаем Цветковым. Коган убедил Центробанк в эффективности своего проекта и стал новым владельцем «Уралсиба» в 2015 году.