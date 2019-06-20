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» » Умер миллиардер Владимир Коган

Умер миллиардер Владимир Коган

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
tatarstan.ru
Владельцу банка «Уралсиб» было 56 лет.

Член списка «Форбс» Владимир Игоревич Коган скончался в Москве на 57-м году жизни. Будущий банкир родился в 1963 году в Ленинграде. Получив в вузе специальность инженера-автомеханика, он начал работать на автобазе, но Перестройка внесла свои коррективы.

«Википедия», ссылаясь на некие СМИ, пишет о близости Когана к кружку экономистов, в который входили Анатолий Чубайс, Алексей Кудрин и Илья Южанов. В 90-е Коган возглавлял петербургский Промстройбанк. Там же работал его бизнес-партнёр Давид Трактовенко.

В середине 2000-х Коган продал свои активы и стал госслужащим: работал в Росстрое и министерстве регионального развития. «Питерец.ру» особо отмечает ведущую роль Когана в размораживании долгостроя дамбы, замершего с конца 80-х годов прошлого века. В итоге комплекс защитных сооружений был создан и успешно работает.

Большой резонанс имела и санация банка «Уралсиб», основанного Николаем Цветковым. Коган убедил Центробанк в эффективности своего проекта и стал новым владельцем «Уралсиба» в 2015 году.

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