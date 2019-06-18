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Когда не нужно платить за парковку…

0
22
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
krti.gov.spb.ru
Вчера в работе платных парковок Петербурга возник сбой

«Питерец.ру» сообщает, что накануне возник сбой в работе сервисов платной парковки. Владельцы транспортных средств не могли вносить плату. Причем это нельзя было делать ни через паркоматы, ни через смс-сообщения, ни через личный кабинет пользователя.

В такой ситуации люди пользовались платной парковкой бесплатно. В городском центре управления парковками заявили, что в подобные моменты фиксация госномеров транспорта, оказавшегося в зоне платной парковки, не производится.

Такое решение выглядит разумным, ведь люди не виноваты, что были лишены возможности заплатить за парковку. Технические специалисты выявляют причину возникшего сбоя, чтобы предотвратить появление подобных ситуаций в дальнейшем.

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