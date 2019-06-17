Проверять бизнес будут реже

Сегодня представители бизнеса сталкиваются с ситуациями, когда различных проверок со стороны контролирующих органов оказывается слишком много. Причем такое количество вполне может быть меньшим. В итоге Александр Беглов принял решение относительно сокращения числа проверок. Об этом он заявил во время расширенного заведания коллегии ФНС.

По мнению градоначальника, снижение административных барьеров способствует увеличению поступаемых в городскую казну налогов. Это крайне важный момент, ведь бюджет Петербурга на 90% формируется за счет налоговых поступлений. «Питерец.ру» отмечает, что городские власти по-прежнему продолжают искать пути для создания комфортной среды для развития бизнеса.