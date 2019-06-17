ента новостей

14:10
Выставка картин Ивана Рейпольского "Молитва за Россию"
13:02
Цикл лекций «История как жанр»
10:31
На участке КАД между вантовым мостом и развязкой с Колтушским шоссе перекроют две полосы движения
09:50
В Купчино мигрант изнасиловал пенсионерку
08:58
Осторожно змеи!
08:28
Проверять бизнес будут реже
14:11
На участке КАД между развязками с Колтушским шоссе и Октябрьской набережной перекроют две полосы движения
16:56
«Торонто Рэпторс» - новый чемпион НБА
13:45
На участке КАД между развязкой с Софийской улицей и вантовым мостом перекроют две полосы движения
13:02
В Петербурге сожгли незаконно ввезённую эстонскую молочную продукцию
12:16
Ремонт дорожного покрытия на Кушелевской дороге
12:02
Депутат Госдумы Марченко пообещал жестко ответить на жалобу «Яблоко» в ЦИК Санкт-Петербурга
12:00
На участке КАД между развязками с Московским шоссе и Софийской улицей перекроют две полосы движения
10:19
Чиновники призывают не забирать диких животных домой
10:07
Массовое ДТП на КАД
10:00
На участке КАД между развязками с Шафировским проспектом и Колтушским шоссе перекроют одну полосу движения
09:58
Жители Петербурга стали чаще выбирать отдых на воде и арендовать яхты
21:58
Трагедия в семье бывшего вратаря СКА Максима Соколова
14:09
На участке КАД между развязками с проспектом Культуры и автодорогой Санкт-Петербург - Матокса перекроют одну полосу движения
11:53
В Сестрорецке состоится пляжный забег
11:34
В Невском районе мужчина выпал из окна 19-го этажа
11:24
В Ленобласти задержан насильник
21:16
Концерт «Мировые хиты на электроскрипке»
18:23
Был ли пьяный дебош Лунёва в аэропорту?
13:06
Активисты партии «Другая Россия» оригинально "поздравили" Беглова с Днем России
12:58
В Ленобласти в ДТП погибла женщина
12:51
Баскетбольный матч между Правительством Петербурга и общественниками
12:42
Сингапурскую транспортную модель используют в Петербурге
00:41
Скромные 1:0 с Кипром в Нижнем Новгороде
16:15
В Петербурге пройдет большой фестиваль StandUp
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » Проверять бизнес будут реже

Проверять бизнес будут реже

0
72
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rapsinews.ru
Число проверок малого и среднего бизнеса сократится 

Сегодня представители бизнеса сталкиваются с ситуациями, когда различных проверок со стороны контролирующих органов оказывается слишком много. Причем такое количество вполне может быть меньшим. В итоге Александр Беглов принял решение относительно сокращения числа проверок. Об этом он заявил во время расширенного заведания коллегии ФНС.

По мнению градоначальника, снижение административных барьеров способствует увеличению поступаемых в городскую казну налогов. Это крайне важный момент, ведь бюджет Петербурга на 90% формируется за счет налоговых поступлений. «Питерец.ру» отмечает, что городские власти по-прежнему продолжают искать пути для создания комфортной среды для развития бизнеса.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

28-02-2019, 07:52
Беглов «ВКонтакте»
18-02-2017, 08:17
Налогов собрали больше
28-11-2016, 09:50
Вопросы налогообложения
30-06-2016, 07:36
Итоги проверки лагерей
18-09-2015, 15:04
Как продать собственный бизнес
26-08-2014, 14:20
Георгий Полтавченко приобщает горожан к уплате налогов в электронном виде

Происшествия на дорогах

0
136
14-06-2019, 10:07
Массовое ДТП на КАД
0
186
12-06-2019, 12:58
В Ленобласти в ДТП погибла женщина
0
203
4-06-2019, 10:51
В центре Петербурга произошло серьезное ДТП
0
239
3-06-2019, 10:48
В Невском районе в ДТП погиб мотоциклист
Наверх