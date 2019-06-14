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В Петербурге сожгли незаконно ввезённую эстонскую молочную продукцию

0
36
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Россельхознадзор
В Петербурге сожгли незаконно ввезённую эстонскую молочную продукцию

13 июня должностными лицами Управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками Кингисеппской Таможни проведен рейд по выявлению фактов неисполнения Указа Президента РФ от 29 июля 2015 года № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

В ходе контрольно-надзорных мероприятий на складе временного хранения продукции в городе Кингисепп изъято 60 килограммов сыра и 5 килограммов сметаны. На маркировочных этикетках готовой молочной продукции обнаружены предприятия-изготовители Эстонии - страны, входящей в состав Европейского союза.

Продукция, общим весом 65 килограммов, изъята из оборота и уничтожена путем сжигания в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Источник: Россельхознадзор
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