В Петербурге сожгли незаконно ввезённую эстонскую молочную продукцию

13 июня должностными лицами Управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками Кингисеппской Таможни проведен рейд по выявлению фактов неисполнения Указа Президента РФ от 29 июля 2015 года № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

В ходе контрольно-надзорных мероприятий на складе временного хранения продукции в городе Кингисепп изъято 60 килограммов сыра и 5 килограммов сметаны. На маркировочных этикетках готовой молочной продукции обнаружены предприятия-изготовители Эстонии - страны, входящей в состав Европейского союза.

Продукция, общим весом 65 килограммов, изъята из оборота и уничтожена путем сжигания в соответствии с законодательством Российской Федерации.