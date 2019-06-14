Жители Петербурга стали чаще выбирать отдых на воде и арендовать яхты

Статистика запросов в Яндексе показывает, что россияне на 25% чаще стали искать в интернете информацию по аренде яхт, также увеличилась востребованность аренды теплоходов.

В Санкт-Петербурге, согласно данным агрегатора по поиску аренды яхт и теплоходов TakeBoat, востребованы маршруты по ночным разводным мостам, рекам и каналам Фонтанки и Грибоедова, а также «Алые паруса» во время выпускных у школьников.

Средняя стоимость часа аренды яхты в нашем городе сейчас составляет 7 тысяч рублей, средний чек за прогулку на теплоходе – 900 рублей.

В целом в России популярны две категории отдыха на воде: аренда теплоходов на несколько десятков человек и аренда яхт на нескольких человек. Первый вариант используют чаще всего для экскурсий или корпоративных праздников, второй - для отдыха в узком кругу людей.

Эксперты отмечают, что рынок теплоходных поездок децентрализован, на нем работает множество операторов с 1-2 теплоходами. Гендиректор сервиса TakeBoat Евгений Волин считает, что значительная часть отрасли находится в «серой» зоне, что негативно сказывается на уровне сервиса и обеспечении безопасности пассажиров.