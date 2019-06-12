Сингапурскую транспортную модель используют в Петербурге

Сингапур поможет создать для Петербурга динамическую транспортную модель, которая позволит эффективно развивать инфраструктуру региона. Однако эксперты считают, что радоваться рано, для начала властям нужно научиться обеспечивать эту транспортную модель самостоятельно, после того, как контракт с Сингапуром закончится, и россияне останутся с иностранной моделью «тет-а-тет».

Ранее стало известно, что на ПМЭФ-2019 врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов провел переговоры с представителями Сингапура. Стороны разработали «умную» динамическую транспортную модель, которая позволит в будущем более продуктивно планировать развитие транспортной инфраструктуры, а также объединит Северную столицу с Ленинградской областью. Разработана она сингапурской компанией Singapore Cooperation Enterprise. Власти Петербурга уже готовят план финансирования проекта.

Однако эксперты выражают осторожные опасения, что россияне «вытянут» этот проект в будущем самостоятельно.



«Не составляет труда заказать и купить в Сингапуре уникальное оборудование, сложную систему или программное обеспечение. Гораздо важнее понимать, что будет на следующий день после того, как контракт с сингапурскими партнерами закончится, и они уедут из Санкт-Петербурга. Кто дальше будет эксплуатировать все эти системы, оборудование, кто дальше будет поддерживать транспортные модели, суть названий которых непонятна даже сейчас? – считает директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов.

«И выходов здесь два: либо создавать свою систему по подготовке кадров в области транспортного планирования. Или вместе с технологиями, инструментами и техническими системами нанимать также сингапурских инженеров, руководителей, а может даже строителей и самих водителей», – резюмировал эксперт.

Эксперт видит проблему отсутствия кадров и два выхода в этой ситуации. По его мнению, проблема заключается не в том, что у городов России не хватает средств для покупки современных технологий и ПО. Проблема в отсутствии кадров, которые будут и смогут с такими системами и моделями работать.