В Ленинградской области уничтожат партию зараженных хризантем

При проведении на территории таможенного склада временного хранения в Ленинградской области карантинного фитосанитарного контроля партии срезанных цветов, прибывших автомобильным транспортом из Латвии, должностным лицом Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям на голландских хризантемах были выявлены характерные признаки заболевания растений.

Результаты лабораторных исследований, проведенных специалистами ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория», подтвердили наличие в цветах карантинного для стран Евразийского экономического союза объекта - возбудителя белой ржавчины хризантем (Puccinia horiana Henn.).

В соответствии с действующими в Евразийском экономическом союзе нормативными правовыми документами в области обеспечения карантина растений, на основании заявления собственника продукции, цветы в количестве 2620 штук подлежат уничтожению.

Для справки:

Белая ржавчина - карантинное заболевание хризантем, вызываемое микромицетом Puccinia horiana Henn. Распространено заболевание в Европе, Азии, Африке, Америке, Австралии и Океании. Пораженные листья, как правило, преждевременно отмирают и растения выглядят, как обожженные.

Возбудитель белой ржавчины поражает только хризантему. Быстрому распространению заболевания способствует загущение посадок, а также теплая влажная погода. Возбудитель может сохраняться на растительных остатках, на садовом инвентаре, в почве и заражать насаждение, созданное на старом месте. Распространяется срезом цветов, черенками, посадочным материалом, растительными остатками, а также ветром и дождем.