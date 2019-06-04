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«Газпром» в лидерах

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
investing.com
«Газпром» стал самой дорогой компанией страны

«Питерец.ру» сообщает, что газовый монополист компания «Газпром» опять стала самой дорогой в России. Общая капитализация «Газпрома» составила 5,23 трлн. руб. При этом аналогичный показатель «Сбербанка» равен 5,22 трлн. руб. Получилось, что газовая компания оказалась на 10 млрд. руб. дороже крупнейшего банка РФ.

Лидерство «Газпрома» не вызывает удивлений. Компания изменила дивидендную политику, из-за чего ее акции выросли в цене. Причем этот рост составил 17%. Так что «Газпром» закономерно лидирует среди компаний нашей страны. Потому может не только составлять «конкуренцию», но и опережать «Сбербанк».

Посмотрим, как будет развиваться ситуация в последующие годы. Возможно, в лидеры удастся выйти кому-то еще.

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