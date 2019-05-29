Новые «Пятерочки» перестанут открываться

«Питерец.ру» сообщает, что компания X5 Retail Group превысила допустимый порог своего присутствия в Петербурге. За последний год доля «Пятерочки» и других входящих в состав компании продовольственных магазинов составила 27,03%. Это больше чем разрешено по антимонопольному законодательству. Так что на ритейлера могут подать в суд, поскольку порог в 25% был превышен.

Если дело дойдет до суда, то магазины, открытие которых стало причиной превышения порога, будут закрыты. Понятно, что в такой ситуации расширение сети в Петербурге не представляется возможным. Теперь все будет зависеть от действий ФАС. На данный момент неизвестно, располагало руководство X5 Retail Group информацией о своей доли на рынке или нет.