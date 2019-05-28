Ритейлеры страдают от карт?

«Питерец.ру» сообщает, что ритейлеры столкнулись с проблемой по причине использования услуги эквайринга. Прием банковских карт обходится магазинам гораздо дороже, чем прием наличных и инкассация. В результате прибыль сокращается примерно на 10%.

Ритейлеры обратились к банкам с просьбой о пересмотре тарифов за услуги приема карт. Если никаких перемен не произойдет, магазины будут вынуждены поднять цены и сократить скидочные программы. В качестве альтернативной меры рассматривается полный отказ от приема банковских карт.

Оба сценария выглядят не очень радужными как для Петербурга, так и для других городов России. Остается надеяться, что банки и ритейлеры смогут прийти к какому-то компромиссному решению.