Реконструкция «Скандинавии»

Ремонт и реконструкция автомобильных дорог – мероприятия, которые регулярно проходят в нашей стране. На это тратится огромное количество денег, выделяемых из федерального или регионального бюджета. Работы в данном направлении ведут и в Петербурге.

«Питерец.ру» сообщает, что трасса «Скандинавия» подвергнется реконструкции. Речь идет об участке между 65-м и 100-м км. По имеющимся данным, стоимость работ составит 8,6 млрд. руб.

Трасса «Скандинавия» проходит от Петербурга до границы с Финляндией. Ее протяженность – 160 км. Доходя до границы с этой скандинавской страной, магистраль переходит в Valtatie 7 – автомобильную дорогу, которая ведет в Хельсинки. «Скандинавия» очень важна, поскольку соединяет Петербург с Финляндией.