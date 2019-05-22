Программа ПМЭФ-2019

«Питерец.ру» напоминает, что 6-8 июня в Северной столице РФ пройдет очередной экономический форум. Это мероприятие носит международный статус и является популярной площадкой, куда приезжают представители бизнеса, экономики и политики.

Известно, что в рамках Форума пройдет более 120 мероприятий. Все сессии поделены на 4 блока. Первый будет посвящен теме баланса в мировой экономике. Второй блок имеет отношение к экономике РФ. Третий блок посвящен технологиям будущего, четвертый – теме важности человека.

В последние годы некоторые зарубежные политики отказываются от участия в ПМЭФ. Это связано с обострением отношений России и Запада. Однако для представителей иностранного бизнеса мероприятие в Петербурге по-прежнему остается отличной возможностью для налаживания коммуникаций.