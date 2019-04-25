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Двойная маркировка стала причиной задержания 21 тонны говяжьей печени

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ursn.spb.ru
Двойная маркировка стала причиной задержания 21 тонны говяжьей печени в порту Санкт-Петербурга

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении ветеринарного контроля импортной продукции в морском порту Санкт-Петербурга приостановлено движение 21 тонны мороженой говяжьей печени. Груз прибыл в порт теплоходом из аргентинского города Санта-Фе, который расположен на северо-востоке страны.

В ходе физического контроля государственными инспекторами были выявлены коробки с продукцией, на которых под наклеенными маркировочными этикетками с достоверной информацией, совпадающей с данными ветеринарного сертификата Аргентины, обнаружена маркировка другого предприятия Аргентины, не указанная в ветеринарно-сопроводительных документах на груз, и отсутствующая в списке разрешенных для ввоза в Российскую Федерацию предприятий Аргентины.

Должностными лицами Управления составлены протоколы об административном правонарушении, дальнейшее движение груза приостановлено до предоставления разъяснений ветеринарной службой Аргентины.

Источник: Россельхознадзор
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