Открыт завод по производству СПГ

Производство сжиженного природного газа является очень важным проектом для Ленобласти. Никогда прежде в этом регионе не занимались подобной деятельностью. Потому открывшийся в Высоцке завод стал первым предприятием подобного типа. Важность этого момента подчеркивает тот факт, что старт отгрузки первой линии СПГ был дан главой государства Владимиром Путиным.

С предприятием связывают большие надежды. По данным «Питерец.ру», завод способен выпускать до 660 тыс. тонн газа в год. Помимо этого, имеется специальный резервуар для хранения 42 тыс. м3 СПГ. Предусмотрен специальный отгрузочный причал, куда могут заходить танкеры, вмещающие до 30 тыс. м3 СПГ. В настоящий момент предприятие начало работу, а в следующем году планируется выход второй очереди СПГ.