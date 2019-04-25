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Открыт завод по производству СПГ

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
novatek.ru
В Высоцке начали производство сжиженного природного газа

Производство сжиженного природного газа является очень важным проектом для Ленобласти. Никогда прежде в этом регионе не занимались подобной деятельностью. Потому открывшийся в Высоцке завод стал первым предприятием подобного типа. Важность этого момента подчеркивает тот факт, что старт отгрузки первой линии СПГ был дан главой государства Владимиром Путиным.

С предприятием связывают большие надежды. По данным «Питерец.ру», завод способен выпускать до 660 тыс. тонн газа в год. Помимо этого, имеется специальный резервуар для хранения 42 тыс. м3 СПГ. Предусмотрен специальный отгрузочный причал, куда могут заходить танкеры, вмещающие до 30 тыс. м3 СПГ. В настоящий момент предприятие начало работу, а в следующем году планируется выход второй очереди СПГ.

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