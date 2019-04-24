В Петербурге приостановлено движение более 9 тонн замороженного мяса «из будущего»

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении ветеринарного контроля на таможенном складе временного хранения «Петролеспорт» приостановлено движение 9,1 тонны замороженной говяжьей щеки. Замороженное мясо прибыло теплоходом из Уругвая в адрес одного мясоперерабатывающего завода.

В ходе проведения документарного контроля специалисты ведомства установили, что в предоставленном ветеринарном сертификате датой производства продукции значится «декабрь 2019 г.».

В настоящее время движение груза приостановлено, инспекторами Управления составлены протоколы об административном правонарушении. 9,1 тонна замороженной говяжьей щеки будет оставаться на складе временного хранения до предоставления разъяснений ветеринарной службой Уругвая.