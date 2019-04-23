ента новостей

17:02
Выставка "Бессмертный медсанбат"
15:23
Опера «Паяцы»
15:00
Выставочный проект «Расскажи мне о войне. Битва за Ленинград»
14:58
Приоратский парк Гатчины благоустроят с помощью умных технологий
12:56
ВПетербурге отреставрируют одно из зданий Военной Коллегии
11:52
В Псковской области выявлена новая схема незаконного перемещения яблок из Республики Беларусь
11:49
Определены даты II Эстонско-российского бизнес-форума
11:11
Троллейбус сбил пенсионерку на Ленинском проспекте
11:00
Смертельное ДТП на Петергофском шоссе
10:40
Весенний концерт «русской француженки» Жени Любич
10:37
В центре Петербурга ограбили жителя города Находка
10:33
На развязке с Московским шоссе продлевают работы на съезде с КАД на Витебский проспект
07:50
Конференция «МарТех на Неве»
07:23
Как обстоят дела с коммуналками?
23:00
В Петербурге запустят проект в поддержку локальной музыкальной сцены
12:09
В Петербурге школьники отобрали мобильник у мужчины
12:00
Ремонт дворца Белосельских-Белозерских в центре Петербург
11:53
В Кировском районе задержан автоугонщик
09:55
Проверка теплосетей в Петергофе и Петроградке
08:57
Зеленский победил
00:23
«Кузбасс» отправил в нокдаун волейбольный «Зенит»
23:29
ЦСКА легко выиграл финал Кубка Гагарина у «Авангарда»
16:17
На подъезде к Выборгу на мосту через Западный пролив Сайменского канала введут реверсивное движение
11:25
На развязке КАД с Московским шоссе ограничат движение на трёх съездах
11:16
В Петербурге пенсионерка стала жертвой «менялы»
11:03
В Петербурге мужчина перевозил наркотики в личном автомобиле
08:36
Дешевый айфон
08:12
Развитие фудтех
17:52
Экологи Петербурга жалуются на стихийные свалки
17:50
Пасхальный фестиваль «Пасху радостно встречаем»
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » В Псковской области выявлена новая схема незаконного перемещения яблок из Республики Беларусь

В Псковской области выявлена новая схема незаконного перемещения яблок из Республики Беларусь

0
86
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ursn.spb.ru
В Псковской области выявлена новая схема незаконного перемещения яблок из Республики Беларусь

19 апреля должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении контрольно-надзорных мероприятий на фитосанитарном контрольном посту «Долосцы» Себежского района Псковской области выявлена новая схема незаконного ввоза в Россию яблок свежих из Республики Беларусь неустановленного происхождения.

При досмотре автотранспортного средства сотрудниками Управления было выявлено что, вместе с картофелем продовольственным в количестве 5 тонн, урожая 2018 года произведенного в Республике Беларусь, Гродненской области, Кореличского района, находится запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию продукция, а именно яблоки свежие в количестве 4 тонн.

Ввоз яблок из Республики Беларусь временно ограничен Россельхознадзором с 12 апреля 2019 года.

Яблоки в обезличенных черных коробках ввозились в Российскую Федерацию без фитосанитарных сертификатов, заваленные мешками с картофелем, на который имелся фитосанитарный сертификат, выданный Главной Государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь.

Данный факт в очередной раз свидетельствует об отсутствие должного контроля со стороны фитосанитарной службы Республики Беларусь за сертификацией продукции производимой белорусскими предприятиями.

4 тонны обезличенной, незаконно ввезенной на территорию России продукции, уничтожены в соответствии с Решением №318 Комиссии Таможенного союза. Нарушитель привлечен к административной ответственности.

Источник: Россельхознадзор
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

8-04-2019, 11:53
В Псковской области задержаны 90 тонн «санкционной» продукции
1-04-2019, 16:18
72 тонны запрещенной к ввозу эстонской кильки изъяты из оборота
19-03-2019, 12:18
20 тонн изюма из Ирана пытались ввезти по поддельным документам
8-02-2019, 14:56
На оптовом складе Петербурга изъята крупная партия польских яблок
14-12-2018, 16:05
В Петербурге изъята и уничтожена партия украинских яблок
29-03-2013, 20:35
Наркокурьер не довез гашиш

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
105
Сегодня, 11:11
Троллейбус сбил пенсионерку на Ленинском проспекте
0
92
Сегодня, 11:00
Смертельное ДТП на Петергофском шоссе
0
179
17-04-2019, 11:28
Смертельное ДТП в Невском районе
0
191
17-04-2019, 11:20
На Приморском шоссе смертельное ДТП
Наверх