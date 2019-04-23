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Определены даты II Эстонско-российского бизнес-форума

0
91
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
drive.google.com
Бизнес-Форум «Точка входа» пройдет 23–24 мая 2019 года в Нарве

Более 200 предпринимателей из России и Эстонии станут участниками II Эстонско-российского бизнес-форума «Точка входа», главная цель которого – развитие экспорта на западные рынки и налаживание сотрудничества приграничных регионов.

По данным рейтинга Doing Business Всемирного банка, Эстония является одной из самых благоприятных стран Европы для регистрации недвижимости и получения разрешения на строительство. В стране действует прозрачная налоговая система, созданы простые условия для ведения бизнеса, повсеместно работают цифровые сервисы, а рынок труда отличается гибкостью.

Участники форума подробнее узнают об экономики Эстонии: структуре ВВП, ключевых отраслях, о внешней торговле, логистике и инфраструктуре. Российским бизнесменам расскажут о нюансах запуска бизнеса на территории Эстонии, включая локализацию здесь собственного производства, открытие фирмы и банковского счета.

Спикеры продемонстрируют возможности эстонских индустриальных парков в приграничном с Россией регионе Ида-Вирумаа, которые выступают площадками для «мягкого приземления» иностранного бизнеса. Речь на форуме также пойдет об экспорте, выходе в торговые сети, получении кредитов и других финансовых продуктах банковской системы Эстонии. Отдельно будут рассмотрены вопросы получения безвозмездных государственных и европейских грантов по программам поддержки бизнеса, а также возможности обучения и переобучения персонала под нужды конкретных предприятий.

Среди спикеров форума – представители профильных органов власти Эстонии, руководитель юридическо-бухгалтерской компании Magrat Игорь Райхельгауз, директор по развитию и продажам индустриальных парков Ида-Вирумаа (IVIA) Вадим Орлов, директор предприятия-экспортера OÜ Saros Est Владислав Боборенко, директор по закупкам торговой сети Selver Катрин Риисалу, специалист отдела грантов международного консультационного бюро Excedea Кай Крашевски, представитель компании Crowdestate Анна Мацкевич и др.

Предприниматели проведут деловые переговоры, посетят с экскурсиями предприятия Нарвского промышленного парка и исторические места Нарвы.

«В прошлом году мы проводили форум впервые – и уже тогда он доказал свою значимость и востребованность. Мы собрали более 120 предпринимателей из России и Эстонии. Уверен, что в этот раз форум станет еще более полезным для всех, кто хочет выходить через Эстонию на рынки стран ЕС. Мы ожидаем более двухсот делегатов из числа бизнесменов России и Эстонии. Для этого мы построили расширенную программу, для знакомства с местной средой включили выездные мероприятия. Форум должен дать толчок развитию экспорта, инвестициям в приграничный регион Эстонии – Ида-Вирумаа, который уже сегодня крайне интересен российским инвесторам: их доля в общем объеме иностранных инвестиций уезда занимает около 80%. Здесь появляются новые высокотехнологичные производства, интересные рабочие места, растет качество бизнес-среды и бизнес-климата в целом», – отметил руководитель Нарвского промышленного парка Фонда «Развитие промышленных парков Ида-Вирумаа» Вадим Орлов.

Главным организатором II Эстонско-российского бизнес-форума выступает фонд «Развитие промышленных парков Ида-Вирумаа» (IVIA).

Подробная информация: https://entrypoint.ee/

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