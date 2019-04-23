Конференция «МарТех на Неве»

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице пройдет специальное мероприятие, посвященное интернет-маркетингу. Новейшие в этой сфере технологии будут представлены на конференции «МарТех на Неве».

Участники смогут познакомиться с интересными решениями, актуальными бизнес-кейсами, а также обменяться опытом со своими коллегами. В конференции примут участие более 100 руководителей и специалистов различных отраслей бизнеса. Состоятся выступления спикеров, которые познакомят аудиторию с трендами российского и мирового интернет-маркетинга.

Участие в петербургской конференции является бесплатным. Однако оно возможно только по предварительной регистрации, количество мест ограничено.