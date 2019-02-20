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Налоговый режим для самозанятых

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
zanostroy.ru
Налог для самозанятых граждан могут ввести во всех регионах России

«Питерец.ру» сообщает, что новый налоговый режим для самозанятых граждан могут ввести во всех регионах России. Такое возможно уже в следующем году. На данный момент этот режим действует в Москве, Московской области, Татарстане, Калужской области.

Лица, которые сами нашли себе рабочее место, но не являются предпринимателями и не имеют наемных работников, должны будут платить налог в размере 4-6%. Сделать это можно через специальное приложение ФНС.

Посмотрим, как будут разворачиваться события. Пока данная информация не нашла официального подтверждения. Власти еще не до конца определились, как будут поступать с самозанятыми гражданами. Окончательно не утвержден и список профессий, входящих в данную категорию.

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