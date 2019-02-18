Завод Ford пока остается

«Питерец.ру» сообщает, что автомобильный завод Ford в Ленобласти пока продолжает свою работу. Ходили слухи, что предприятие, находящееся во Всеволожске, могут закрыть. Это связано с реорганизацией известного автогиганта.

Однако правительству Ленобласти и руководству компании все же удалось договориться. Таким образом, этот завод продолжит производство авто до конца 2019 года. Ford получает здесь существенную выгоду. Автомобили имеют низкую себестоимость по сравнению с производством в других странах. Дополнительным преимуществом становится удобное географическое расположение завода.

Так что пока предприятие в Ленобласти продолжает работу. Посмотрим, какое решение будет принято потом.