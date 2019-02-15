Растет ли экономика?

Дмитрий Медведев отметил, что в экономике РФ наблюдается рост на протяжении последних 3 лет. Например, в 2018 году ВВП вырос более чем на 2%. Однако глава Кабмина высказал мнение, что такой рост не устраивает правительство. Это связано с тем, что обычные граждане какого-либо роста не ощущают.

Среди негативных факторов, которые сдерживают экономику, Дмитрий Анатольевич выделил торговые войны и резкое снижение цен на нефть. Медведев считает, что для нормального роста экономики необходимо развивать национальные проекты. Глава правительства подчеркнул, что на это выделяется примерно 26 трлн. руб.

«Питерец.ру» отмечает, что Медведев правильно обозначил проблему роста экономики. Вопрос в том, удастся ли сделать так, чтобы этот рост стал реально заметен людям.