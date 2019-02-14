Вклады выросли?

«Питерец.ру» отмечает, что банки повысили проценты по вкладам в рублях. Теперь на таком депозите стало возможным заработать на 10-20% больше, чем раньше. Несколько месяцев назад процентная ставка в среднем составляла 6,3%. Сейчас данный показатель вырос до 7,5%.

Аналитики считают, что такое развитие сюжета вызвано ожиданием поднятия ключевой ставки в текущем году. Центробанк может вполне пойти на этот шаг по причине роста НДС и инфляции. Однако в настоящий момент финансовый регулятор не торопится менять ключевую ставу, оставив ее на отметке 7,75%.

Стоит отметить, что, несмотря на рост процентов по депозитам, это все равно достаточно маленькие показатели. Немногие люди имеют такие вклады в банках, поскольку большой доход от этого сейчас получить нельзя.