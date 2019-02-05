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Экономика растет?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
majotrade.net
Как относиться к сообщениям о рекордном росте экономики?

«Питерец.ру» сообщает, что годовой объем ВВП в нашей стране в 2018 году вырос на 2,3%. Экономисты прогнозировали рост в 2%, но этот показатель удалось превысить. Что характерно, такой рост экономики называют рекордным за последние несколько лет. Однако к показателям 2012 года – рост ВВП на 3,7% – России вернуться пока не удалось.

Стоит ли воспринимать данные сообщения как рост экономики? С одной стороны, цифры показывают положительную динамику. Страна постепенно начинает выходить из кризиса. Однако повода для оптимизма все же мало.

Уровень жизни в нашей стране и реальные доходы обычных граждан не растут. Какого-либо позитива в этом нет. Люди не ощущают на себе роста экономики. Тогда о каком росте может идти речь?

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