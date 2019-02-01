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Деньги для строителей метро

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
forpost-sz.ru
«Метрострой» выплатит зарплату рабочим в полном объеме

Проблемы, с которыми столкнулась компания «Метрострой», привели к задолженности по зарплате. Работники, занимающие строительством метро, не могли получить свои деньги. Это привело к тому, что группа, работающая над строительством туннеля на ст. «Театральная», устроила забастовку. К этим людям присоединились и другие работники. Такая проблема возникла еще в декабре прошлого года.

«Питерец.ру» сообщает, что для разрешения ситуации пришлось вмешаться властям города. Александр Беглов посодействовал тому, чтобы со счетов «Метростроя» был снят арест. В итоге необходимые для погашения задолженности перед рабочими деньги были выведены. Речь идет о сумме в 179 млн. рублей, которой должно хватить на погашение долгов по зарплате.

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