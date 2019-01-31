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Узнай свой кредитный рейтинг

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
maximonline.ru
Петербуржцы смогут узнать свой персональный кредитный рейтинг 

Рынок кредитования активно развивается. Сегодня многие люди покупают в кредит различные товары, пользуются кредитными картами, оформляют ипотеку. Однако практика показывает, что заемщики выплачивают кредит по-разному. Кто-то дисциплинирован в этом вопросе. Другие же допускают просрочки и испытывают разного рода проблемы с платежами. На основании дисциплинированности и платежеспособности конкретного гражданина разработан так называемый кредитный рейтинг.

«Питерец.ру» сообщает, что с сегодняшнего дня каждый житель России сможет узнать свой кредитный рейтинг. Такой отчет можно получить бесплатно два раза. В следующих случаях клиенту банка нужно будет платить за предоставление такой информации. Что характерно, Петербург занимает 3-е место по доле граждан с высоким кредитным рейтингом.

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