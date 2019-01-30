Рынок ипотечного кредитования в России вообще и в Петербурге в частности активно развивается. Многие люди прибегают к данному способу, чтобы приобрести жилье. Однако иногда возникают ситуации, когда заемщик теряет работу или у него серьезно падает доход, из-за чего платежи по кредиту становятся непосильной ношей.

«Питерец.ру» сообщает, что Центробанк РФ вводит понятие «ипотечные каникулы». Если человек, оплачивающий ипотеку, теряет работу или бывает вынужден платить свыше половины месячного дохода, он получает право на отсрочку до 6 месяцев. Общая длительность таких «каникул» в рамках одного кредита может составлять 1 год. «Ипотечные каникулы» могут быть неполными – в данном случае заемщик оплачивает часть ежемесячного взноса.