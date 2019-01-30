ента новостей

11:57
Депутаты Петербурга предложат Веронике Скворцовой разработать стандарт по предоставлению тест-полосок диабетикам
11:52
Общественники потребовали от Дмитрия Медведева оснастить все аэропорты России алкорамками
10:05
В Ленобласти охотник по ошибке застрелил напарника
09:58
В Ленобласти неизвестные подожгли девочку и избили ее друга
09:43
Ипотечные каникулы
09:18
Закон о молоке
14:23
Одобрен проект реконструкции электродепо «Дачное»
14:06
В Ленобласть съедутся сильнейшие ориентировщики со всей России
08:41
Музей искусства в Петербурге угрожали взорвать
08:29
В Невском районе ликвидирован пожар
08:23
Исполнение бюджета
07:58
Как быть с живодерами?
20:20
КХЛ: разгромы «Адмирала» и «Авангарда»
12:08
В Купчино задержан злоумышленник нанесший ножевые ранения двум мужчинам
09:27
В центре Петербурга мальчик пострадал от петарды
09:07
Критика парада
08:46
Салют в честь годовщины снятия блокады
00:01
Куртинайтис начал в Евролиге ещё хуже Баркокаса
09:48
В Невском районе задержана группа разбойников
09:44
Извращенц в метро
07:28
Рост промышленности в 2018 году
07:27
Шанс для одного из контрактов
16:08
«Ничейный снег»: зимняя уборка не волнует «ЦЖКУ» Минобороны
15:09
День российского студенчества в Петербурге
12:01
В Петербурге планируется строительство кольцевой линии метро
11:01
В Ленобласти молодой строитель соблазнил школьницу
10:54
Эксперты по безопасности предлагают ввести уголовную ответственность для «серых» коллекторов
10:50
Экоактивисты призывают отказаться от массового запуска шаров в День снятия блокады Петербурга
10:17
Выставка «Христос в темнице»
09:27
В Ленобласти задержан пожилой педофил
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Ипотечные каникулы

Ипотечные каникулы

0
73
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
ipotekami.ru
Заемщики смогут получить право на отсрочку по ипотеке

Рынок ипотечного кредитования в России вообще и в Петербурге в частности активно развивается. Многие люди прибегают к данному способу, чтобы приобрести жилье. Однако иногда возникают ситуации, когда заемщик теряет работу или у него серьезно падает доход, из-за чего платежи по кредиту становятся непосильной ношей.

«Питерец.ру» сообщает, что Центробанк РФ вводит понятие «ипотечные каникулы». Если человек, оплачивающий ипотеку, теряет работу или бывает вынужден платить свыше половины месячного дохода, он получает право на отсрочку до 6 месяцев. Общая длительность таких «каникул» в рамках одного кредита может составлять 1 год. «Ипотечные каникулы» могут быть неполными – в данном случае заемщик оплачивает часть ежемесячного взноса.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

12-02-2018, 06:16
Каникулы перенесут?
27-12-2016, 22:53
Виды кредитов
20-07-2016, 00:02
Потребительский кредит или ипотека что лучше
24-03-2015, 12:16
Оживление ипотечного рынка с господдержкой
12-03-2015, 11:58
В феврале более 3,5 тысяч семей на Северо-Западе приобрели жилье в ипотеку от Сбербанка
23-03-2013, 07:14
Ипотечные кредиты наращивают обороты

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
276
18-01-2019, 12:17
В Ленобласти в ДТП погибла женщина и маленький ребенок
0
217
17-01-2019, 14:14
В Ленобласти автомашина насмерть сбил пешехода
0
425
24-12-2018, 11:17
В Ленобласти иномарка сбила мужчину
0
401
20-12-2018, 11:00
На севере Петербурга 14-летняя девочка попала под автомашину
Наверх