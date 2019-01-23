Возможное слияние

«Питерец.ру» сообщает, что на российском рынке ритейла может появиться еще один серьезный игрок. В настоящий момент лидирующие позиции здесь занимают X5 Retail и «Магнит». Но к этому списку может добавиться еще один представитель рынка.

Дело в том, что владельцы магазинов «Дикси», а также сетей «Бристоль» и «Красное и белое» намерены объединить усилия. Речь идет о слиянии компаний в один бизнес. Если эта сделка все же произойдет, то новый игрок должен будет занять третье место по обороту. По оценкам экспертов, данный показатель составит порядка 700 млрд. рублей.

Новому представителю рынка придется расширять свой ассортимент. Помимо алкогольной продукции новая сеть должна будет предложить большой ряд продовольственных товаров. Иначе конкурировать с лидерами будет крайне сложно.