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Оптимистичный прогноз?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
bazabest.ru
Бюджет города может серьезно увеличиться?

«Питерец.ру» сообщает, что глава Северной столицы Александр Беглов заявил о возможном увеличении бюджета города. Причем, согласно словам губернатора, речь идет об увеличении в 2 раза. Это может произойти в ближайшие 5 лет.

Заявление было сделано на встрече Беглова с представителями промышленных предприятий Невского района. Градоначальник считает, что этой цели можно добиться благодаря двум моментам. Во-первых, нужно добиться увеличения товарооборота предприятий города. Во-вторых, необходимо развивать сотрудничество с международными компаниями.

Можно ли такой прогноз назвать реалистичным? Здесь многое будет зависеть о состояния городской экономики, промышленности и партнерства с зарубежными компаниями.

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