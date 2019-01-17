Оптимистичный прогноз?

«Питерец.ру» сообщает, что глава Северной столицы Александр Беглов заявил о возможном увеличении бюджета города. Причем, согласно словам губернатора, речь идет об увеличении в 2 раза. Это может произойти в ближайшие 5 лет.

Заявление было сделано на встрече Беглова с представителями промышленных предприятий Невского района. Градоначальник считает, что этой цели можно добиться благодаря двум моментам. Во-первых, нужно добиться увеличения товарооборота предприятий города. Во-вторых, необходимо развивать сотрудничество с международными компаниями.

Можно ли такой прогноз назвать реалистичным? Здесь многое будет зависеть о состояния городской экономики, промышленности и партнерства с зарубежными компаниями.