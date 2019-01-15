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Покупка завода GM

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rg.ru
На площадку General Motors нашелся покупатель

Автозавод General Motors был открыт в Петербурге в 2008 году. Известный американский производитель занимался производством своих авто. Однако в 2014 году компания столкнулась с трудностями, что было вызвано изменившимися политическими условиями. В итоге в 2015 году завод был закрыт, поскольку GM был вынужден свернуть свою деятельность.

Однако в Петербурге остались производственные мощности GM, которые можно использовать. Для этого был необходим покупатель. По данным «Питерец.ру», британско-белорусская компания «Юнисон» намерена выкупить площадку General Motors. Новый собственник желает возобновить производство машин. Сделка должна быть заключена в этом году. В «Юнисон» уже заручились поддержкой ФАС.

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