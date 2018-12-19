Привлекательность для инвесторов

Инвестиционная привлекательность Северной столицы не вызывает сомнений. В город на Неве охотно вкладывают деньги многие компании и частные предприниматели. Петербург привлекателен как для отечественных, так и для зарубежных инвесторов.

«Питерец.ру» отмечает, что в городе реализуется множество проектов, в которые охотно вкладывают деньги. По оценкам экспертов, Петербург занял 3 место в списке наиболее привлекательных для инвестиций регионов России. В этом плане он уступает только Москве и Московской области.

В немалой степени это обусловлено грамотной инвестиционной политикой и правильно расставленными приоритетами. За счет этого Петербург всегда имеет хорошие инвестиционные показатели.