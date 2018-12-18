Банкротство «Тосно»

Ситуации, когда какой-либо спортивный клуб прекращает свое существование из-за проблем с финансированием, к сожалению, являются достаточно распространенными в наши дни. Подобную участь переживают многие команды, которые так и смогли найти спонсоров.

«Питерец.ру» сообщает, что суд признал футбольный клуб «Тосно» банкротом. Обидно, что клуб из Ленобласти закрыли, хотя команде удалось 9 мая выиграть Кубок России. Областная команда так и смогла решить финансовые проблемы. К большому сожалению, региону этот клуб оказался просто не нужен.

Правительство Ленобласти не смогло поддержать «Тосно», а другой спонсор так и не был найден. В итоге перспективный на первый взгляд проект был закрыт. Область оказалась от перспективного клуба.