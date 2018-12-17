Квартира с 58 комнатами

«Питерец.ру» сообщает, что на рынке недвижимости Северной столицы продается необычная квартира. Речь идет о жилье с 58 комнатами. Во времена Советского Союза это было общежитие, теперь – помещение, находящееся в долевой собственности.

Приватизированные комнаты связаны друг с другом одним коридором. В этой огромной квартире предусмотрена одна кухня площадью 50 кв. метров. Там находятся расположенные в ряд плиты. На каждые четыре комнаты имеется одна ванная.

Квартира находится в Московском районе Петербурга и в настоящий момент выставлена на продажу. Информацию об этом сообщил один из риэлторов, сделав это через сеть Фэйсбук. Посмотрим, как долго будет продаваться данное помещение. Наверняка, желающие его приобрести все же найдутся.