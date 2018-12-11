Показатели зарплаты

«Питерец.ру» сообщает, что средняя зарплата по Петербургу составляет 57,3 тыс. руб. Это примерно на 9% больше, нежели в прошлом году. Минимальная зарплата в Северной столице в 2019 году составит 18 тыс. руб. Что характерно, этот показатель в Петербурге превышает московский.

Что касается уровня безработицы, то он в Северной столице один из самых низких в России. В 3-м квартале 2018 года он составил 1,4%. 113 тыс. человек обратились в службу занятости, и больше половины из них нашли работу.

Проблем в городе все еще много, однако экономическая обстановка в Петербурге достаточно хорошая. Это один из самых благополучных городов страны. Уровень благосостояния жителей Северной столицы выше, чем во многих других местах России.