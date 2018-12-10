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» » Закрытие книжного магазина

Закрытие книжного магазина

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Книжный магазин Андрея Стругацкого будет закрываться

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице произойдет закрытие книжного магазина Андрея Стругацкого. Сын легендарного Бориса Стругацкого (и племянник Аркадия Стругацкого) был вынужден принять такое решение. Книги уже давно перестали покупать, а литературное наследие его отца и дяди можно спокойно скачивать в интернете. Содержать в таких условиях книжный магазин стало невозможным.

Магазин работал с 2009 года, но с каждым годом ситуация становилось хуже. Ценители творчества братьев Стругацких восприняли новость о закрытии этой книжной лавки с сожалением. В соцсетях даже стали появляться посты с призывами приобрести в этом магазине печатные издания. Однако это вряд ли поможет избежать закрытия.

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