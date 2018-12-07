Зарплаты увеличатся?

Глава Кабмина Дмитрий Медведев заявил, что по итогам текущего года зарплаты россиян увеличились. Причем данный показатель достигнет 7,6%. Дмитрий Анатольевич также отметил, что правительство готовит план по снижению уровня бедности в стране.

Медведев подчеркнул, что страна долгое время выходила из кризиса, из-за чего реальные доходы граждан падали. Однако, по словам премьера, ситуацию удалось переломить. Сейчас курс по повышению зарплат будет продолжен. Правительство также планирует оказывать поддержку нуждающимся и многодетным семьям.

«Питерец.ру» отмечает, что оптимизм Медведева разделяют далеко не все. Многие граждане России в целом и Петербурга в частности продолжают ощущать на себе влияние кризиса.