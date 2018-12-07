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Зарплаты увеличатся?

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
ria.ru
Медведев рассказал о снижении бедности и увеличении зарплат

Глава Кабмина Дмитрий Медведев заявил, что по итогам текущего года зарплаты россиян увеличились. Причем данный показатель достигнет 7,6%. Дмитрий Анатольевич также отметил, что правительство готовит план по снижению уровня бедности в стране.

Медведев подчеркнул, что страна долгое время выходила из кризиса, из-за чего реальные доходы граждан падали. Однако, по словам премьера, ситуацию удалось переломить. Сейчас курс по повышению зарплат будет продолжен. Правительство также планирует оказывать поддержку нуждающимся и многодетным семьям.

«Питерец.ру» отмечает, что оптимизм Медведева разделяют далеко не все. Многие граждане России в целом и Петербурга в частности продолжают ощущать на себе влияние кризиса.

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