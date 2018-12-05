Спрос на лондонскую недвижимость

«Питерец.ру» сообщает, что граждане России активизировались на рынке жилой недвижимости Лондона. В этом году наши соотечественники скупили 20% выставленного там на продажу жилья. Причем в прошлом году этот показатель составлял 6%.

Такая ситуация обусловлена политической обстановкой, связанной с возможным выходом Великобритании из ЕС, а также снижением курса фунта стерлингов по отношению к рублю. В итоге россиянам стало выгодно покупать недвижимость в Лондоне.

Помимо этого граждане нашей страны скупают недвижимость и в других странах, в том числе – в Германии, Испании и Соединенных Штатах. Среди этих людей есть и петербуржцы. Вложение в зарубежную недвижимость становится для кого-то выгодными инвестициями.