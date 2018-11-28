В Петербурге увеличат уставный капитал для продавцов алкоголя

Петербургские депутаты намерены увеличить уставный капитал для бизнеса, торгующего алкоголем. Соответствующий проект закона поддержали в первом чтении на пленарном заседании городского парламента в среду, 28 ноября. Автором инициативы выступил депутат Денис Четырбок.

Согласно тексту документа, в Санкт-Петербурге для организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, будет установлено требование к минимальному размеру уставного капитала в размере 700 тысяч рублей. На данный момент он составляет 500 тысяч рублей. Изменение не затронет предприятия общественного питания. Для них условия останутся прежними.

Как поясняет Денис Четырбок, нововведение позволит не допустить на рынок алкоголя непрофессиональных игроков. По словам парламентария, если предприятие продает качественный алкоголь, то стоимость продукции, как правило, в несколько раз превышает размер уставного капитала, поэтому на существующих добросовестных коммерсантах изменение практически не отразится.

–Реальность такова, что во многих районах города и ступить негде – всегда упрёшься в какой-нибудь алкомаркет. На тротуарах возле таких магазинов постоянно грязно, урны для мусора переполнены, – говорит депутат. – Пора прекращать это безобразие. Хватит плодить «алкогольных» миллиардеров, которые из-за отсутствия должного порицания толкают на формирование больной печени нашей нации, сколачивая на этом сумасшедшие состояния.

Парламентарий отмечает, что во многих регионах России размер уставного капитала для продавцов алкоголя составляет 1 млн. рублей. Например, такая планка установлена в Москве.

Добавим, что, по информации Комитета по предпринимательству и потребительскому рынку, в Петербурге под действие закона может попасть более 1400 продавцов алкоголя. В настоящее время у 90% организаций, которые торгуют спиртным, уставный капитал ниже 700 тысяч рублей.