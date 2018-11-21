Как меняется рынок недвижимости

Рынок недвижимости Петербурга всегда хорошо развивался, что обусловлено сильными позициями города. На жилье в Северной столице сохранялся высокий спрос. Стоит отметить перемены, которые произошли на рынке жилой недвижимости. Речь идет об изменении цен. Согласно последней тенденции, новостройки начинают расти в цене, но при этом уменьшаются в размерах.

«Питерец.ру» отмечает, что за последний год больше всего подорожали 2-комнатные квартиры. Стоимость квадратного метра в них выросла на 7% и составляет сейчас 123 тыс. руб. Средняя площадь такого жилья стала меньше на процент. Квартиры на вторичном рынке подорожали примерно на 2%. Аналитики считают, что в следующем году ситуация не станет лучше. Потому стоит ожидать падение или снижение спроса на жилую недвижимость.