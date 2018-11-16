«Ленфильм» продает участок

«Питерец.ру» сообщает, что киностудия «Ленфильм» намерена продать принадлежащий ей участок. Он расположен в Петербурге на ул. Тамбасова, 5. В настоящий момент данное имущество выставлено на торги.

Начальная цена этого участка составляет 1,6 млрд. руб. Участок имеет площадь около 10 гектаров. На этой территории находится 7 нежилых объектов и цеха. Аукцион должен быть завершен 19 декабря.

Известно, что раньше киностудия уже пыталась продать это участок. Однако сделать это в 2015-2016 годах не удалось. Посмотрим, как будет на этот раз.

Напоминаем, что «Ленфильм» переживает трудные времена. Киностудия имеет серьезные финансовые проблемы. Продажа участка стала бы хорошей помощью для решения этой ситуации.