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Ремонт пришкольных стадионов

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83
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
karpovka.com
Выделено допфинансирование на ремонт школьных спортплощадок

«Питерец.ру» сообщает, что депутаты Северной столицы обратили внимание на плохое состояние школьных стадионов. По этому поводу был подан соответствующий запрос врио губернатора Беглову. Градоначальник согласился с необходимостью предпринимать меры.

В итоге глава города решил выделить 107 млн. руб. на ремонт школьных стадионов. Для этого были внесены корректировки в проект городского бюджета на следующий год. Беглов подчеркнул, что многие спортплощадки у школ пришли в негодность. Однако у учебных заведений не хватает денег, чтобы выполнить их ремонт. Глава Петербурга считает, что можно содержать эти площадки за счет города. В настоящий момент правительство подготовило проект, направленный на приведение школьных стадионов в надлежащий порядок.

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