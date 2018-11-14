Ремонт пришкольных стадионов

«Питерец.ру» сообщает, что депутаты Северной столицы обратили внимание на плохое состояние школьных стадионов. По этому поводу был подан соответствующий запрос врио губернатора Беглову. Градоначальник согласился с необходимостью предпринимать меры.

В итоге глава города решил выделить 107 млн. руб. на ремонт школьных стадионов. Для этого были внесены корректировки в проект городского бюджета на следующий год. Беглов подчеркнул, что многие спортплощадки у школ пришли в негодность. Однако у учебных заведений не хватает денег, чтобы выполнить их ремонт. Глава Петербурга считает, что можно содержать эти площадки за счет города. В настоящий момент правительство подготовило проект, направленный на приведение школьных стадионов в надлежащий порядок.