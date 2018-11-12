Очередной инвестиционный форум

«Питерец.ру» сообщает, что сегодня и завтра в Северной столице снова пройдет инвестиционный форум, имеющий региональный статус. На нем будут озвучены вопросы, связанные с инвестициями в стране.

Данный форум будет уже третьим по счету. В первый раз его провели в 2016 г. За время своего проведения форум стал наиболее весомым инвестиционным мероприятием регионального масштаба. Это связано с тем авторитетом, который имеет Петербург, а также важностью рассматриваемых вопросов.

В мероприятии принимают участие предприниматели и эксперты в области инвестиций, экономисты и финансисты. За время проведения форума его посетило более 1,5 тыс. участников, что подчеркивает интерес к данному мероприятию.