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Дотации для Петербурга

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
newdaynews.ru
Петербург получит компенсацию для городского бюджета

Доходная часть бюджета Северной столицы оставляет желать лучшего. В Петербурге много расходов, которые превышают объем средств, поступающих в бюджет. В этой связи идет поиск путей дополнительного финансирования.

«Питерец.ру» сообщает, что Александру Беглову удалось достичь договоренности о предоставлении компенсации из федерального бюджета. В 2018 году Петербург дополнительно получит 8,9 млрд. руб. Они будут выделены городу в качестве дотации.

В 2019 году город получит еще 4,3 млрд. руб., выделенных за счет распределения алкогольных акцизов. Помимо этого, Петербург получит еще 300 млн. руб. В итоге размер компенсации составит 13,5 млрд. руб. Эти деньги станут хорошей помощью для города.

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