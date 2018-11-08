Русская кухня в Китае

«Питерец.ру» сообщает, что владелец ресторанов китайской кухни в Петербурге господин Ван Линань решил открыть заведение и в Пекине. На этот раз речь идет о ресторане русской кухни.

Если данная идея окажется успешной, китайский бизнесмен намерен открыть еще несколько точек в Пекине и других городах Поднебесной. Сегодня Ван Линань имеет 4 ресторана в Северной столице России. Средний чек в этих заведениях составляет 1100 рублей. В каждый из этих ресторанов бизнесмену пришлось вложить порядка 25 миллионов рублей.

Успех этих заведений обусловлен еще и тем, что в Петербург ежегодно приезжает большое количество китайских туристов. Будет интересно посмотреть, насколько успешным окажется проект с рестораном русской кухни в Пекине.