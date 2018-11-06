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» » В Apple подняли цены

В Apple подняли цены

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
veved.ru
«Яблочники» остались недовольны показателями и предприняли меры          

Руководитель Apple Тим Кук заявил, что наша страна является не самым удачным направлением для реализации продукции их компании. Он отметил, что прогнозируемая выручка от реализации «яблочных» гаджетов в первом квартале следующего года будет ниже ожиданий рынка. Данная тенденция обусловлена слабыми экономическими показателями развивающихся стран, в том числе – России.

Возможно, по этой причине руководство Apple приняло решение поднять цены на прошлые модели. Например, ноутбуки и планшеты прошлого поколения в среднем подорожали на 10-15 тыс. рублей.

«Питерец.ру» отмечает, что многие жители России и Петербурга не приобретает «яблочную» продукцию по причине ее высокой стоимости. К тому же гаджеты Apple нельзя назвать лучшими с точки зрения соотношения цены и качества.

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