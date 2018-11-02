Бензин начал падать в цене?

После договоренности относительно заморозки цен на топливо стоимость бензина на сырьевой бирже стала снижаться. В настоящий момент за тонну этого топлива марки АИ-92 дают 48234 рубля. Это почти на 2,5% меньше чем раньше. Бензин АИ-95 подешевел почти на 4,5%, а дизельное топливо – примерно на 3%.

Посмотрим, как эти показатели повлияют на розничные цены. «Питерец.ру» считает, что, по крайней мере, бензин не должен подорожать. Правительство РФ делает все возможное, чтобы предотвратить рост цен на топливо. Однако нефтяные компании не желают работать себе в убыток. Сейчас была достигнута договоренность, которая пока устраивает обе стороны. В дальнейшем ситуация с ценами на бензин может развиваться по различному сценарию.