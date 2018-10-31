Работа для категории 45+

«Питерец.ру» приходится констатировать неутешительный факт: людям в возрасте 45 лет и более крайне сложно найти работу. Если попытаться это сделать за неделю, то шансы равны 8%.

Это печально, поскольку ситуация на рынке труда Петербурга в целом неплохая, да и показатели безработицы достаточно низкие. Несмотря на это, примерно 33% граждан возрастной категории 45+ вынуждены тратить примерно полгода для устройства на работу. Согласно опросу, 93% людей предпенсионной группы чувствуют дискриминацию по возрасту.

Работодатели предпочитают брать более молодых сотрудников по причине общей ситуации на рынке. Сегодня от работников часто требуется освоение новых навыков и компетенций, с чем далеко не всегда справляются люди старшего возраста.