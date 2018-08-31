Просто денег нет…

«Питерец.ру» сообщает, что Северная столица нуждается в допсредствах на содержание парков и дорожных покрытий на 2019 год. Данную информацию озвучил руководитель петербургского комитета по благоустройству Владимир Рублевский.

По его словам, финансов, которые сейчас на это выделены, недостаточно. Так на ремонт дорог нужно около 12,4 млрд. руб. Согласно проекту бюджета, на содержание дорог выделено лишь 9 млрд. руб. Это только 70% от требуемой суммы.

Также требуется дополнительная техника для проведения работ по благоустройству. Затраты на нее составят 1,5 млрд. руб. Необходимо дополнительное финансирование на содержание зеленых насаждений, на ремонт парков. Итого комитет по благоустройству нуждается в дополнительных 7 млрд. руб. Однако Смольный пока не готов выделить такие деньги.