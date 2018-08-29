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Рост зарплат

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Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
ngs24.ru
Сколько получают петербуржцы?

«Питерец.ру» сообщает, что показатель средней зарплаты в Северной столице за первые 6 месяцев 2018 года составил 59,1 тыс. руб. Это на 12% больше предыдущего периода и на 40% больше среднероссийских цифр. Данную информацию озвучили в Смольном.

По мнению некоторых экспертов, реальный рост зарплаты отличается от номинального и составляет 9,3%. Экономисты считают, что этот рост сохранится на протяжении последующих 6 лет. Данный показатель составит 5,7% в год. Было также отмечено, что численность работающих в Петербурге людей превышает 3 млн. человек. Безработных только 1,4%. Это отличные показатели для России. В Петербурге сохраняется очень низкий показатель безработицы. Здесь созданы отличные условия на рынке труда.
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