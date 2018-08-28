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Проезд подорожает?

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Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
hellopiter.ru
Плата за проезд в городском транспорте может повыситься

«Питерец.ру» сообщает, что стоимость билета в общественном транспорте может увеличиться. В настоящий момент билет в «подземке» стоит 45 рублей, а поездка в наземном транспорте – 40 рублей.

Однако в 2019 году эти цифры могут оказаться иными. По имеющимся сведениям, себестоимость поездки выросла за год на 8 рублей. Однако это не значит, что в Петербурге пойдут на резкое повышение цен. Например, в этом году цены на проезд не повышались.

Есть вариант, при котором они останутся прежними и в следующем году. Однако возможен сценарий с увеличением стоимости поездки на 2 рубля. Причем второй вариант кажется наиболее вероятным. Напоминаем, что в последний раз стоимость поездки в метро повышалась в январе 2017 года.
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